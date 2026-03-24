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Blu Radio  / Motor  / Por ir a 59 km/h multan a millonario en Finlandia con 120.000 euros: en Colombia también sale caro

Por ir a 59 km/h multan a millonario en Finlandia con 120.000 euros: en Colombia también sale caro

Los 120.000 euros en pesos colombianos se traducirían a un poco más de 500 millones, aunque en Colombia las multas se calculan diferente.

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