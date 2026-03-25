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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Bucaramanga y Floridablanca suspenderán el pico y placa durante Semana Santa

Bucaramanga y Floridablanca suspenderán el pico y placa durante Semana Santa

La idea de los gobiernos municipales es incentivar el turismo religioso e incentivar la economía local durante esta fecha.

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