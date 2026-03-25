Bucaramanga y Floridablanca suspenderán el pico y placa durante Semana Santa

En una decisión orientada a fortalecer el turismo religioso y facilitar el desplazamiento de miles de ciudadanos, las administraciones de Bucaramanga y Floridablanca confirmaron la suspensión temporal de la medida de pico y placa durante la Semana Mayor.

Esta determinación, que entrará en vigor desde el próximo lunes 30 de marzo, busca que tanto residentes como visitantes puedan integrarse sin restricciones a la nutrida agenda cultural y litúrgica programada en el área metropolitana.

Según explicó Jair Manrique, director de Tránsito de la capital santandereana, la exención se extenderá hasta el sábado 4 de abril, permitiendo una movilidad fluida para quienes participan en los eventos liderados por la Alcaldía.

Por su parte, en el municipio de Floridablanca, el director de Tránsito Jahir Castellanos anunció que la restricción quedará sin efecto desde el Lunes Santo hasta el Domingo de Pascua, como parte de la estrategia interinstitucional “Florida es Tradición y Espiritualidad”, diseñada por el gobierno de José Fernando Sánchez en conjunto con la parroquia de San Juan Nepomuceno y las carteras de cultura y turismo locales.



En ambas ciudades retomarán la medida de control el lunes 6 de abril. Para el caso de Bucaramanga, el regreso de la norma vendrá acompañado de la nueva rotación trimestral de dígitos que regirá durante los meses de abril, mayo y junio.

Bajo este nuevo esquema, los lunes la restricción aplicará para las placas terminadas en 9 y 0, los martes para 1 y 2, los miércoles para 3 y 4, los jueves para 5 y 6, y los viernes para 7 y 8. En lo que respecta a los sábados, el calendario iniciará el 11 de abril con los dígitos 7 y 8, siguiendo el 18 de abril con 9 y 0, y el 25 de abril con 1 y 2, manteniendo una secuencia sucesiva para los fines de semana posteriores.

Pico y placa en Bucaramanga. Foto: imagen de archivo, Blu Radio.

El horario de aplicación no presentará modificaciones, estableciéndose de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m., mientras que los sábados operará de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

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Las autoridades de tránsito fueron enfáticas al recordar que, una vez restablecida la medida el 6 de abril, el incumplimiento de la normativa acarreará sanciones económicas. Los conductores que infrinjan el Pico y Placa deberán enfrentar una multa de $633.111, sumado a la inmovilización inmediata del vehículo.

Tanto Manrique como Castellanos hicieron un llamado a la responsabilidad ciudadana y al acatamiento de las normas viales durante la temporada de reflexión, invitando a disfrutar de la gastronomía y los sitios turísticos del “Municipio Dulce” y la “Ciudad de los Parques” bajo un modelo de movilidad segura y ordenada que garantice el bienestar de todos los actores viales en esta importante fecha del calendario nacional.