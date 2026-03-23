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Bucaramanga prepara homenajes para Santiago Castrillón, promesa del fútbol santandereano

Familiares, amigos y la comunidad deportiva lo despedirán en su tierra natal, donde lo recuerdan con cariño por su talento y la magia que demostraba con el balón.

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