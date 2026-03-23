Bucaramanga prepara homenajes para Santiago Castrillón, promesa del fútbol santandereano

El fútbol está de luto en Bucaramanga, la muerte de Santiago Castrillón, joven promesa de Millonarios FC, ha generado profunda tristeza entre familiares, amigos y la comunidad deportiva, tras conocerse que falleció luego de disputar un partido del torneo nacional Sub-20.

Su partida ha dejado un vacío enorme en quienes lo vieron crecer dentro y fuera de la cancha, desde muy pequeño, Santiago soñaba con llegar al fútbol profesional, un camino que comenzó a construir desde los 7 años en el club Águilas Santander, donde su talento empezó a brillar.

Su entrenador, Hermes Fernando García, lo recuerda con emoción como un joven diferente: “Tenía un talento que nace en pocos, sabía mucho con la pelota, pero más allá de eso, era un muchacho sano, humilde y con una familia siempre pendiente de él”.

Su historia también fue de lucha, a los 11 años no logró ingresar a la Selección Santander, un golpe duro que afectó su ánimo, sin embargo, no se rindió, en un partido en el barrio El Dangond, una jugada en el último minuto cambió su destino. Allí fue visto por el entrenador Edgar Moreno, quien no dudó en apostar por su talento y abrirle las puertas en Millonarios.



Desde entonces, su sueño tomó forma, su dedicación, disciplina y amor por el fútbol lo llevaron a consolidarse en las divisiones menores del club ‘embajador’, donde era reconocido no solo por su juego, sino por su calidad humana.

Su repentina muerte ha causado asombro, ya que, según manifestaron familiares y su entrenador, era un joven saludable y recientemente había sido sometido a exámenes médicos sin presentar complicaciones.

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Mientras en Bogotá se preparan homenajes por parte de Millonarios, su tierra natal también se alista para despedirlo. En Bucaramanga, donde creció y dio sus primeros pasos, será recordado como un joven que luchó por sus sueños y que dejó huella en cada cancha que pisó.