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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Millonarios confirma la muerte de Santiago Castrillón tras colapso en partido en Bogotá

Millonarios confirma la muerte de Santiago Castrillón tras colapso en partido en Bogotá

Según informó Millonarios, Santiago Castrillón “sufrió un colapso durante un partido” y recibió atención inmediata por parte del cuerpo médico antes de ser trasladado a un centro hospitalario.

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