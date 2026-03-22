Millonarios confirma la muerte de Santiago Castrillón tras colapso en partido en Bogotá

El club Millonarios FC confirmó la muerte del joven futbolista Santiago Castrillón, quien había sufrido un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub-20 el pasado sábado 21 de marzo.

Según informó la institución, el jugador “sufrió un colapso durante un partido” y recibió atención inmediata por parte del cuerpo médico antes de ser trasladado a un centro hospitalario de alta complejidad en el norte de la ciudad.

De acuerdo con el comunicado oficial, el deportista permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo la supervisión de especialistas en el área cardiovascular.

Sin embargo, “a pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos”. Tras conocerse la noticia, el equipo se pronunció públicamente y modificó su imagen institucional en redes sociales, publicando su escudo en blanco y negro como señal de luto.



Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20.



Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad… pic.twitter.com/dmWiJNUNMw — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 23, 2026

En un mensaje cargado de emotividad, el club expresó: “Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto”, y añadió: “Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo”.

Millonarios también destacó la huella personal del jugador: “Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros”, al tiempo que envió un mensaje de solidaridad a su familia en medio del duelo.