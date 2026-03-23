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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / ¿Quién era Santiago Castrillón, jugador de Millonarios y promesa del fútbol que murió a sus 18 años?

¿Quién era Santiago Castrillón, jugador de Millonarios y promesa del fútbol que murió a sus 18 años?

Santiago Castrillón, volante del equipo, nació el 7 de septiembre de 2007 en Bucaramanga y llegó a Millonarios FC en 2021.

¿Quién era Santiago Castrillón, jugador de Millonarios y promesa del fútbol que murió a sus 18 años?
¿Quién era Santiago Castrillón, jugador de Millonarios y promesa del fútbol que murió a sus 18 años?
Foto: ImageFx / X Millonarios
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 23 de mar, 2026

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