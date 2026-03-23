¿Quién era Santiago Castrillón, jugador de Millonarios y promesa del fútbol que murió a sus 18 años?

El fútbol colombiano se vistió de luto este domingo 22 de marzo tras la confirmación del fallecimiento de Santiago Castrillón, jugador de las divisiones menores de Millonarios FC.

El joven, oriundo de Bucaramanga, sufrió un colapso repentino el sábado 21 de marzo durante un partido del Torneo Nacional Sub-20 en Bogotá. Tras recibir atención inmediata en el campo, fue trasladado de urgencia a una clínica de alta complejidad en el norte de Bogotá, donde murió este domingo debido a complicaciones cardiovasculares en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Santiago Castrillón Foto: Instagram Santiago Castrillón

El club capitalino emitió un comunicado oficial expresando su "profundo dolor" y aseguró que el “corazón azul está roto”. Como muestra de duelo, Millonarios modificó su escudo en redes sociales a blanco y negro y recordó a Castrillón como un jugador talentoso y compañero ejemplar, conocido por su sonrisa y pasión por el fútbol.

"A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos. Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros", dijo el club.



Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20.



Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad… pic.twitter.com/dmWiJNUNMw — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 23, 2026

Santiago Castrillón, volante del equipo, nació el 7 de septiembre de 2007 en Bucaramanga y llegó a Millonarios FC en 2021. Desde sus inicios, se destacó por su talento y disciplina, dejando huella en cada etapa de su formación futbolística.

"Santi es una excelente persona, es un chico muy trabajador, muy humilde, muy disciplinado, muy amante del fútbol, con una clara visión de lo que él quería, desde niño siempre fue así. Futbolísticamente era extraordinario, tenía condiciones que a su edad pues deslumbraban. En ese entonces, era un niño flaquito, pero con muy buena técnica, buen cambio de ritmo y manejaba sus dos perfiles de muy buena manera", dijo a Gol Caracol Luis Eduardo Pedraza, del equipo Guayos FC, quien acompañó a Santiago en sus primeros pasos en el fútbol.

Santiago Castrillón Foto: X Millonarios

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Santiago inició su carrera en Guayos FC y posteriormente pasó a Águilas, donde vio la posibilidad de llegar a Millonarios. "Desde los 13 años viajó para la ciudad de Bogotá, y desde ese entonces nosotros hemos tenido contacto. Santiago fue uno de los pioneros, de los chicos con los cuales iniciamos en Guayos FC, junto con otro grupo de niños. Fue buen muchacho, buen hijo, buen compañero, buen futbolista y la proyección que tenía era grande. Es algo que lo deja a uno impresionado", concluyó Pedraza.

La noticia generó reacciones de solidaridad entre aficionados y diversas figuras del deporte nacional. Entre las voces de condolencia se destacó la del delantero Radamel Falcao García, quien lamentó la pérdida de un joven "lleno de sueños" y talento inigualable.

Falcao agregó que todo el plantel buscará honrar su memoria en cada compromiso y resaltó la huella que Castrillón deja en la familia embajadora a sus 18 años.

Hoy nos embarga una profunda tristeza. Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante.



Lo despedimos con el corazón partido, pero también con la firme promesa de seguir luchando por aquello que tanto anhelaba.



Acompañamos a… pic.twitter.com/rgrHHWwMgE — Radamel Falcao (@FALCAO) March 23, 2026

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"Hoy nos embarga una profunda tristeza. Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante. Lo despedimos con el corazón partido, pero también con la firme promesa de seguir luchando por aquello que tanto anhelaba", dijo el jugador.