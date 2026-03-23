Falcao reacciona a la muerte de Santiago Castrillón, jugador de Millonarios tras colapso en partido

El fútbol colombiano está de luto tras la muerte de Santiago Castrillón, jugador de las divisiones menores de Millonarios FC, quien falleció este domingo 22 de marzo luego de sufrir un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub-20.

El hecho ocurrió el sábado 21 de marzo, cuando el joven futbolista, nacido el 7 de septiembre de 2007 en Bucaramanga, se desplomó en plena competencia, generando momentos de angustia entre sus compañeros y el cuerpo técnico.

De acuerdo con la información compartida por el club en sus redes sociales, Castrillón fue atendido de inmediato por el equipo médico en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad en el norte de la ciudad.

Santiago Castrillón Foto: Instagram Santiago Castrillón

Allí permaneció en la unidad de cuidados intensivos bajo la supervisión de especialistas en el área cardiovascular. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el jugador no logró recuperarse y falleció en compañía de su familia, amigos y compañeros de equipo.



A través de un comunicado, Millonarios expresó su dolor por la pérdida del joven, a quien describió como una de sus promesas deportivas. “Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza”, señaló el club.

En el mismo mensaje, añadieron: “Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo. Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros”.

Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20.



Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad… pic.twitter.com/dmWiJNUNMw — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 23, 2026

La institución también envió un mensaje de solidaridad a sus familiares y cambió su imagen institucional por el logo a blanco y negro, en muestra del luto que hoy atraviesan.

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Tras confirmarse la noticia, el jugador Falcao García también se pronunció en sus redes sociales con un sentido mensaje. "Hoy nos embarga una profunda tristeza. Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante. Lo despedimos con el corazón partido, pero también con la firme promesa de seguir luchando por aquello que tanto anhelaba", dijo el jugador.

Además, envió un mensaje y de fuerza a la familia y amigos y expresó que "Honraremos su memoria dando lo mejor de nosotros en cada partido, llevando su legado en el corazón. Descansa en paz, amigo. Santi Castrillón, por siempre en la memoria de @millosfcoficial".