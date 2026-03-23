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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Falcao reacciona a la muerte de Santiago Castrillón, jugador de Millonarios tras colapso en partido

Falcao reacciona a la muerte de Santiago Castrillón, jugador de Millonarios tras colapso en partido

El hecho ocurrió el sábado 21 de marzo, cuando el joven futbolista Santiago Castrillón, nacido el 7 de septiembre de 2007 en Bucaramanga, se desplomó en pleno partido.

Falcao reacciona a la muerte de Santiago Castrillón, jugador de Millonarios tras colapso en partido
Falcao reacciona a la muerte de Santiago Castrillón, jugador de Millonarios tras colapso en partido
Foto: ImageFx / X Millonarios
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 23 de mar, 2026

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