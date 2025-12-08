Taxi a los aeropuertos y moto para ir a clase: así se transportaron los colombianos en 2025

En medio de la expansión de alternativas de transporte en ciudades grandes e intermedias, los servicios de taxi por aplicación y las motos solicitadas desde el celular ganaron terreno como soluciones prácticas y seguras para el día a día de trabajadores y estudiantes.

Solo después de ese panorama, una de las empresas detrás de estas cifras explicó cómo evolucionaron sus servicios durante el año.

Lo que vimos en 2025 es que Uber Taxi y Uber Moto ya forman parte de las rutinas diarias de trabajo, estudio o actividades personales de millones de colombianos”. Añadió que los usuarios están encontrando opciones “prácticas y accesibles, respaldadas por herramientas de seguridad que fortalecen la confianza Ángela Mendoza, gerente general de Uber en Colombia

Cinco tendencias que marcaron la movilidad en 2025

1. Crecimiento de doble dígito.

Los servicios de taxi por aplicación y las motos registraron incrementos significativos en el número de usuarios. Estudios de Ipsos y la compañía muestran que 9 de cada 10 usuarios valoran la seguridad como atributo clave en la opción de moto, y 2 de cada 3 usuarios de taxi dicen sentirse más seguros al solicitarlo por la app que en la calle.



2. Aeropuertos, los destinos más frecuentes.

En 2025, los trayectos hacia y desde El Dorado (Bogotá), José María Córdova (Medellín) y Simón Bolívar (Santa Marta) encabezaron los desplazamientos en taxi por aplicación, consolidándose como la opción preferida por viajeros.

3. Moto para ir a clase.

Las universidades fueron los destinos más habituales para quienes usaron motos por aplicación. La Universidad del Tolima, la Universidad Tecnológica de Bolívar y la Universidad de Cartagena lideraron los recorridos, reflejando el uso recurrente entre estudiantes.

4. Cartagena, punto fuerte del servicio.

La capital de Bolívar concentró tres de los destinos más populares del país en viajes de moto: las dos universidades mencionadas y el monumento a la India Catalina. Además, la Ciudad Amurallada fue el destino turístico más visitado del año mediante estos servicios.

5. La seguridad, determinante.

Compartir el trayecto fue la herramienta de seguridad más usada por los pasajeros en 2025, mientras que la grabación de video se convirtió en la función más frecuente entre los arrendadores. Un estudio de Ipsos señala que 7 de cada 10 usuarios destacan los estándares de seguridad de esta tecnología frente a otras aplicaciones.

Mendoza sostuvo que la expansión de estas modalidades evidencia un fenómeno que ya no se limita a las grandes capitales. Ciudades como Santa Marta, Popayán y Cartagena muestran que la unión entre movilidad y tecnología está transformando la forma de desplazarse en regiones de todos los tamaños.