¿Se puede girar a la izquierda en el carro cuando hay doble línea amarilla?

En muchas vías del país, especialmente en carreteras, todos los conductores se han encontrado con diferentes tipos de señalización vial, como las nuevas señales o la doble línea amarilla continua que separa dos flujos de tránsito.

Pese a que esta demarcación es común, no siempre es claro para los usuarios si está permitido cruzarla para ingresar a una estación de servicio, un local comercial o cualquier acceso ubicado al otro lado de la calzada.

En un concepto emitido por el Ministerio de Transporte, la cartera dejó claro qué pueden y qué no pueden hacer los conductores cuando encuentran una doble línea amarilla continua en una vía de doble sentido.

El ministerio analizó la pregunta de si un conductor puede girar a la izquierda para ingresar a un establecimiento ubicado al otro lado de la vía, aun cuando la calzada esté demarcada con doble línea amarilla.



La consulta también planteaba si, existiendo un retorno 389 metros adelante, la obligación del conductor era usar ese retorno.

Viajar por carretera en Colombia Foto: Coviandina

¿Está prohibido girar a la izquierda en doble línea?

En el documento, el Ministerio es explícito: “En las vías de doble sentido de tránsito en las que existe doble línea amarilla central continua (…) la maniobra de giro a la izquierda está expresamente prohibida en las normas de tránsito”.

Agrega que, bajo cualquier circunstancia, esa maniobra “constituye per se una infracción” porque las marcas sobre el pavimento son señales de tránsito obligatorias, tal como lo señala el artículo 110 de la Ley 769 de 2002.

Según el concepto, si la vía cuenta con un retorno habilitado —como el que la consulta mencionaba a 389 metros—, la maniobra correcta y permitida es usar ese retorno, no atravesar la doble línea amarilla.

Prohibido girar izquierda Foto: AFP

¿Qué significa la doble línea amarilla?

En su respuesta, el Ministerio recordó lo dispuesto en el Manual de Señalización Vial, adoptado por la Resolución 20223040045295 de 2022, donde se indica que la doble línea amarilla central continua se usa en vías de doble sentido cuando “la visibilidad se ve reducida por curvas, pendientes u otros”, lo que impide realizar adelantamientos o “virajes a la izquierda en forma segura en ambas direcciones”

El concepto precisa que estas líneas “consisten en dos líneas amarillas paralelas claramente separadas” y prohíben traspasarlas para hacer maniobras, incluidas las de giro.