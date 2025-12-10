En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Vandalismo genera fallas semafóricas en 44 intersecciones de Bosa y Kennedy

Vandalismo genera fallas semafóricas en 44 intersecciones de Bosa y Kennedy

La Secretaría de Movilidad de Bogotá denuncia que en las localidades de Bosa y Kennedy, entre noviembre y diciembre, se han registrado 181 casos de vandalizaciones al sistema semafórico, lo que genera complicaciones de movilidad en 44 intersecciones que hay en ambas localidades.

