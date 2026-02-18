En vivo
Kevin Arley
Hemofilia
Reforma pensional
Salario mínimo

Carnaval de Barranquilla 2026 tuvo 6 millones de espectadores y movió $840.000 millones

Carnaval de Barranquilla 2026 tuvo 6 millones de espectadores y movió $840.000 millones

Las fiestas generaron, además, 195.000 empleos.

