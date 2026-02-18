Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 18 de febrero de 2026

El Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos de chance más reconocidos y tradicionales del país. Gracias a su amplia cobertura nacional y a la confianza que ha consolidado entre los jugadores, este sorteo se ha convertido en una de las alternativas favoritas para quienes prueban su suerte a diario en Colombia.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, miércoles 18 de febrero de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles 18 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Últimos sorteos de Dorado Tarde

Sorteo Fecha Resultado Dorado Tarde 17 febrero 2026 1606 - 5 Dorado Tarde 16 febrero 2026 0973 - 5 Dorado Tarde 14 febrero 2026 2071 - 9 Dorado Tarde 13 febrero 2026 2700 - 0 Dorado Tarde 12 febrero 2026 4181 - 5 Dorado Tarde 11 febrero 2026 5369 - 2 Dorado Tarde 10 febrero 2026 6084 - 4 Dorado Tarde 9 febrero 2026 3703 - 6 Dorado Tarde 7 febrero 2026 9925 - 8 Dorado Tarde 6 febrero 2026 8281 - 2

Modalidades de juego y plan de premios

El Dorado Tarde ofrece distintas modalidades de apuesta, permitiendo que cada jugador elija la opción que mejor se ajuste a su estrategia. El valor del premio depende tanto del número de cifras acertadas como del tipo de apuesta seleccionada.

De acuerdo con el plan oficial de pagos, por cada peso apostado se puede ganar:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una novedad que amplió las oportunidades de obtener premios adicionales cuando coincide con el resultado principal. Esta innovación aumentó las probabilidades de ganar y añadió un atractivo extra para los apostadores habituales.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Según lo establecido por la empresa operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos de pago autorizados.

Para realizar el trámite, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado y en buen estado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el proceso.

Cumplir con estas condiciones permite que el pago se efectúe de manera ágil y confiable, fortaleciendo la credibilidad de El Dorado Tarde como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia.