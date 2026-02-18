Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 18 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos de chance más reconocidos y tradicionales del país. Gracias a su amplia cobertura nacional y a la confianza que ha consolidado entre los jugadores, este sorteo se ha convertido en una de las alternativas favoritas para quienes prueban su suerte a diario en Colombia.
El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles 18 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Dorado Tarde ofrece distintas modalidades de apuesta, permitiendo que cada jugador elija la opción que mejor se ajuste a su estrategia. El valor del premio depende tanto del número de cifras acertadas como del tipo de apuesta seleccionada.
De acuerdo con el plan oficial de pagos, por cada peso apostado se puede ganar:
Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una novedad que amplió las oportunidades de obtener premios adicionales cuando coincide con el resultado principal. Esta innovación aumentó las probabilidades de ganar y añadió un atractivo extra para los apostadores habituales.
El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Según lo establecido por la empresa operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos de pago autorizados.
Para realizar el trámite, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:
Cumplir con estas condiciones permite que el pago se efectúe de manera ágil y confiable, fortaleciendo la credibilidad de El Dorado Tarde como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia.