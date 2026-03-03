Clinaltec denuncia a Katherine Miranda ante la Corte Suprema por injuria y calumnia

La controversia entre la Clínica Internacional de Alta Tecnología, Clinaltec S.A.S., y la representante a la Cámara Katherine Miranda escaló al terreno judicial. La institución médica anunció que radicó una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de injuria y calumnia, tras las declaraciones públicas realizadas por la congresista.

En un comunicado, la clínica expresó “profundo rechazo” frente a lo que calificó como afirmaciones “irresponsables, injuriosas y calumniosas”. Según el documento, las declaraciones habrían vulnerado el derecho a la honra y al buen nombre de la institución, que presta servicios de salud de alta complejidad en el departamento del Tolima.

Katherine Miranda Foto: X Katherine Miranda

Clinaltec sostiene que los señalamientos carecen de sustento y que puede demostrar la veracidad de su gestión en cualquier escenario judicial. Además, advierte que el incremento en el número de pacientes atendidos no puede interpretarse como una irregularidad, sino como parte de su misión médica.

La entidad confirmó que otorgó poder al abogado Jaime Lombana Villalba para interponer la querella criminal correspondiente contra la congresista. El proceso ya fue radicado.



Corte Suprema de Justicia. Foto: Corte Suprema

En su pronunciamiento, la clínica manifestó confianza en que la Corte Suprema esclarecerá los hechos y reconocerá su actuación dentro del sector salud. Mientras tanto, el caso queda en manos de la justicia, que deberá determinar si las declaraciones de la representante constituyen un delito o están amparadas por la libertad de expresión en el ejercicio de su función política.