Incendio en complejo residencial de Hong Kong alcanza 36 muertes: uno de ellos fue un bombero

Un incendio arrasa este miércoles, 26 de noviembre, un inmenso complejo residencial de Hong Kong y provocó al menos 36 muertos. Mientras tanto, los bomberos siguen luchando por llegar hasta las personas atrapadas en el peor siniestro en varias décadas en la ciudad.

Entre las víctimas se encuentra un bombero de 37 años, quien estaba adelantando las acciones de rescate y, posteriormente, fue encontrado con graves heridas en el rostro y trasladado de inmediato a un hospital de la ciudad, donde se confirmó su muerte.

El enorme incendio deja el saldo, además, de 279 personas desaparecidas, según lo informó el jefe del Ejecutivo local, John Lee.

"Por el momento, el fuego provocó la muerte de 36 personas y hay 279 desaparecidos", declaró Lee en una conferencia de prensa en la madrugada. Además, reportó que 29 personas siguen hospitalizadas y que siete permanecen en estado crítico.



Las autoridades habilitaron una línea telefónica de emergencia y abrieron dos refugios temporales en centros comunitarios para los residentes evacuados. También se cerraron tramos de una autopista cercana debido a las labores de extinción



Momentos críticos de la emergencia en Hong Kong

En videos quedó registrado el momento en que las llamas consumían los edificios del complejo residencial, mientras los habitantes se encuentran en pánico por la emergencia.

El diario South China Morning Post informó que la policía había comenzado a evacuar dos edificios en otro complejo residencial cercano para mitigar la emergencia.

"El fuego no está controlado y no me atrevo a irme. No sé qué puedo hacer", comentó un vecino de unos 40 años.

Publicidad

Además, el presidente chino, Xi Jinping, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, reportaron los medios estatales.

El mandatario "expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y a los afectados por la catástrofe, y pidió que se haga todo lo posible para extinguir el incendio y minimizar las víctimas y las pérdidas", informó la cadena estatal CCTV.

La emergencia continúa mientras se siguen adelantando las labores de contención del fuego de los edificios.