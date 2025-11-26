En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Infiltración de disidencias Farc
Trump - Maduro
Presidente Petro se disculpa
Santiago Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Incendio en complejo residencial de Hong Kong alcanza 36 muertes: uno de ellos fue un bombero

Incendio en complejo residencial de Hong Kong alcanza 36 muertes: uno de ellos fue un bombero

Pese a que se había estimado que la emergencia tendría un saldo de 13 fallecidos, nuevos reportes confirman que, además de las víctimas fatales, hay más de 200 desaparecidos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad