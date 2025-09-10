El FBI despliega un operativo en el campus tras el tiroteo contra Charlie Kirk

Agentes del FBI y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) fueron desplegados este miércoles en el campus de la Universidad Utah Valley, escenario del ataque en el que el comentarista político Charlie Kirk resultó herido de un disparo en el cuello, informó en la red social X la fiscal general Pam Bondi.

“El FBI está monitoreando de cerca los informes sobre el trágico tiroteo que involucró a Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley. Nuestros pensamientos están con él, su familia y todos los afectados”, señaló el director de la entidad, Kash Patel.

De acuerdo con las autoridades universitarias, Kirk recibió un único disparo mientras participaba como conferencista invitado. El presunto responsable fue detenido, aunque su identidad aún no ha sido revelada. El ataque ocurrió ante unas dos mil personas, según relató el excongresista Jason Chaffetz, presente en el acto.

El expresidente Donald Trump reaccionó a la noticia pidiendo oraciones por su aliado político: “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”, escribió en su plataforma Truth Social.

En la misma línea, el vicepresidente JD Vance calificó a Kirk como “un hombre verdaderamente bueno y un padre joven”, mientras que el senador por Utah, Mike Lee, expresó que seguía “de cerca la situación” y pidió unirse en oración por el comentarista y los estudiantes que asistieron al evento.

Charlie Kirk, nacido en octubre de 1993 en Illinois y padre de dos hijos, es activista, escritor y fundador de Turning Point, organización estudiantil que impulsa valores conservadores. Ha sido un abierto defensor de Trump, a quien acompañó en varios mítines de campaña y en su ceremonia de investidura.