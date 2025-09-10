Disparan al activista político Charlie Kirk durante un evento en universidad de EE.UU.

El comentarista y activista conservador Charlie Kirk, reconocido aliado del presidente estadounidense Donald Trump, resultó herido de bala este miércoles durante un evento en la Universidad Utah Valley.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que Kirk, mientras hablaba bajo una carpa ante cientos de asistentes, recibió el disparo. Según la institución educativa, el ataque estuvo dirigido contra un orador invitado y el presunto responsable ya fue detenido.

El hecho ocurrió frente a unas 2.000 personas, de acuerdo con el excongresista Jason Chaffetz, testigo de lo sucedido. Las autoridades locales confirmaron que avanzan en la investigación.

Tras conocerse la noticia, Trump expresó su solidaridad en la red Truth Social: “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”. A su vez, el vicepresidente JD Vance y el senador por Utah, Mike Lee, también pidieron oraciones por el activista, a quien describieron como “un hombre bueno” y “un padre joven”.

Nacido en Illinois en octubre de 1993, Kirk es fundador de Turning Point, una influyente organización estudiantil conservadora. Además, ha sido una de las voces más visibles en respaldo a Trump, a quien acompañó en mítines de campaña y en su ceremonia de investidura.

Agentes del FBI y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) se encuentran ya desplegados en el campus universitario de la Universidad Utah Valley, según informó en X este miércoles la fiscal general, Pam Bondi.

Publicidad

"Estamos monitoreando de cerca los informes sobre el trágico tiroteo que involucró a Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley. Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados", escribió el director del FBI, Kash Patel.