Chance Caribeña Noche: resultado del último sorteo hoy viernes 30 de enero de 2026

El chance Caribeña Noche es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos en Colombia. A lo largo de los años, se ha consolidado como una de las opciones preferidas por miles de apostadores, gracias a sus sorteos diarios y a la expectativa que genera cada noche entre quienes consultan de forma constante sus resultados.

Número ganador de Caribeña Noche 30 de enero

El número ganador del chance Caribeña Noche de este viernes 30 de enero de 2026 es el: (en minutos). Felicitaciones a todos los ganadores. Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.



Número ganador: XXXX

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Este juego de chance permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, lo que lo hace accesible para distintos perfiles de jugadores. Para ganar un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo, condición fundamental para validar cualquier modalidad de juego.

Desde el año 2025, el chance Caribeña Noche incorporó la opción de la quinta balota o número adicional, una alternativa diseñada para quienes buscan incrementar sus ganancias. Esta modalidad permite aumentar el valor del premio cuando se acierta de manera simultánea junto con otras cifras del sorteo, ampliando así las posibilidades para los participantes.



¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo del chance Caribeña Noche se realiza todos los días. El resultado oficial puede consultarse después de las 10:30 de la noche, una vez finalizada la transmisión correspondiente, momento en el que los apostadores verifican si el número jugado coincide con el ganador.



Este horario se mantiene de forma constante, lo que facilita a los jugadores estar atentos a la publicación diaria de los resultados.



¿Cómo se juega el chance?

El chance Caribeña Noche ofrece diversas modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparecen en el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra del número ganador.

Estas modalidades permiten a los jugadores elegir la opción que mejor se ajuste a su presupuesto, estrategia y nivel de riesgo.



¿Cuánto cuesta apostar?

El Caribeña Noche se caracteriza por su flexibilidad en los valores de apuesta, lo que facilita la participación de jugadores ocasionales y habituales:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche?

El proceso para reclamar un premio del Caribeña Noche depende del monto ganado, aunque existen requisitos básicos obligatorios que deben cumplirse en todos los casos.



Documentos fundamentales para cualquier premio:

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original del ganador.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

Premios inferiores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).

Premios superiores a 182 UVT: se solicitará adicionalmente una certificación bancaria, con fecha de expedición no mayor a 30 días y a nombre del titular del tiquete. En estos casos, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria, con un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Sorteo en vivo Caribeña Noche

Últimos sorteos chance Caribeña Noche