Chance Caribeña Noche: resultado del último sorteo hoy jueves 29 de enero de 2026

El chance Caribeña Noche es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos en Colombia. Con el paso de los años, se ha consolidado como una de las opciones preferidas por miles de apostadores, gracias a sus sorteos diarios y a la expectativa que genera cada noche entre quienes siguen de cerca sus resultados.
El número ganador del chance Caribeña Noche de este jueves 29 de enero de 2026 es el: (en minutos). Felicitaciones a todos los ganadores. Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.
Este juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, lo que lo hace accesible para distintos perfiles de jugadores. Para ganar un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Además, los jugadores pueden seguir la transmisión en vivo a través de los canales autorizados, lo que garantiza transparencia en cada jugada.
Desde el año 2025, el chance Caribeña Noche incorporó la opción de la quinta balota o número adicional, una alternativa que permite aumentar las ganancias cuando se acierta de manera simultánea junto con otras cifras del sorteo, ampliando así las posibilidades de premio.
El sorteo del chance Caribeña Noche se realiza todos los días. El resultado oficial puede consultarse después de las 10:30 de la noche, una vez finalizada la transmisión correspondiente, momento en el que los apostadores verifican si su número fue el ganador.
El chance Caribeña Noche ofrece varias modalidades de apuesta, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que aparecen en el resultado oficial:
Estas modalidades permiten a los jugadores elegir la opción que mejor se ajuste a su presupuesto y nivel de riesgo.
Este juego de chance se caracteriza por su flexibilidad en los valores de apuesta:
El proceso para reclamar un premio del Caribeña Noche depende del monto ganado, aunque existen requisitos básicos que deben cumplirse en todos los casos.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Caribeña Noche
|28 Enero 2026
|3103 - 3
|Caribeña Noche
|27 Enero 2026
|5835 - 0
|Caribeña Noche
|26 Enero 2026
|4264 - 1
|Caribeña Noche
|25 Enero 2026
|1568 - 0
|Caribeña Noche
|24 Enero 2026
|7768 - 3
|Caribeña Noche
|23 Enero 2026
|8498 - 2
|Caribeña Noche
|22 Enero 2026
|6365 - 0
|Caribeña Noche
|21 Enero 2026
|2727 - 5
|Caribeña Noche
|20 Enero 2026
|8782 - 3
|Caribeña Noche
|19 Enero 2026
|5624 - 0
|Caribeña Noche
|18 Enero 2026
|4991 - 5
|Caribeña Noche
|17 Enero 2026
|9949 - 1
|Caribeña Noche
|16 Enero 2026
|9433 - 8