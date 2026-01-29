Chance Caribeña Noche: resultado del último sorteo hoy jueves 29 de enero de 2026

El chance Caribeña Noche es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos en Colombia. Con el paso de los años, se ha consolidado como una de las opciones preferidas por miles de apostadores, gracias a sus sorteos diarios y a la expectativa que genera cada noche entre quienes siguen de cerca sus resultados.

Número ganador de Caribeña Noche 29 de enero

El número ganador del chance Caribeña Noche de este jueves 29 de enero de 2026 es el: (en minutos). Felicitaciones a todos los ganadores. Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.



Número ganador: XXXX

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Este juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, lo que lo hace accesible para distintos perfiles de jugadores. Para ganar un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Además, los jugadores pueden seguir la transmisión en vivo a través de los canales autorizados, lo que garantiza transparencia en cada jugada.

Desde el año 2025, el chance Caribeña Noche incorporó la opción de la quinta balota o número adicional, una alternativa que permite aumentar las ganancias cuando se acierta de manera simultánea junto con otras cifras del sorteo, ampliando así las posibilidades de premio.



¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo del chance Caribeña Noche se realiza todos los días. El resultado oficial puede consultarse después de las 10:30 de la noche, una vez finalizada la transmisión correspondiente, momento en el que los apostadores verifican si su número fue el ganador.



¿Cómo se juega el chance?

El chance Caribeña Noche ofrece varias modalidades de apuesta, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que aparecen en el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra del número ganador.

Estas modalidades permiten a los jugadores elegir la opción que mejor se ajuste a su presupuesto y nivel de riesgo.



¿Cuánto cuesta apostar?

Este juego de chance se caracteriza por su flexibilidad en los valores de apuesta:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche?

El proceso para reclamar un premio del Caribeña Noche depende del monto ganado, aunque existen requisitos básicos que deben cumplirse en todos los casos.



Documentos fundamentales para cualquier premio:

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original del ganador.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

Premios inferiores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).

Premios superiores a 182 UVT: se solicitará adicionalmente una certificación bancaria, con fecha de expedición no mayor a 30 días y a nombre del titular del tiquete. En estos casos, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria, en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Sorteo en vivo Caribeña Noche

Últimos sorteos chance Caribeña Noche