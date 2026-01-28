Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 28 de enero de 2026

El chance Caribeña Noche es uno de los juegos más tradicionales y reconocidos en Colombia. A lo largo de los años se ha consolidado como una de las apuestas preferidas por miles de personas, gracias a sus sorteos diarios y a la expectativa que genera cada noche entre los apostadores.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Los jugadores también pueden seguir la transmisión en vivo a través de los canales autorizados.

Número ganador de Caribeña Noche

El número ganador del chance Caribeña Noche de este miércoles 28 de enero de 2026 es el xxxx, correspondiente a la serie xxx. Felicitaciones a todos los ganadores. Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.



Número ganador: xxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores tienen la opción de incluir la llamada “quinta balota” o “número adicional”, una alternativa que puede aumentar las ganancias si se acierta junto con otras cifras del sorteo.



¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo del chance Caribeña Noche se realiza todos los días y su resultado oficial puede consultarse después de las 10:30 de la noche, una vez finalizada la transmisión correspondiente.



¿Cómo se juega el chance?

El chance Caribeña Noche ofrece diferentes modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden del resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra del número ganador.

¿Cuánto cuesta apostar?

Este chance ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche?

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, pero existen documentos obligatorios que siempre deben presentarse.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

