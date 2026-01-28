Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 28 de enero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Caribeña Noche es uno de los juegos más tradicionales y reconocidos en Colombia. A lo largo de los años se ha consolidado como una de las apuestas preferidas por miles de personas, gracias a sus sorteos diarios y a la expectativa que genera cada noche entre los apostadores.
Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Los jugadores también pueden seguir la transmisión en vivo a través de los canales autorizados.
El número ganador del chance Caribeña Noche de este miércoles 28 de enero de 2026 es el xxxx, correspondiente a la serie xxx. Felicitaciones a todos los ganadores. Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.
Desde 2025, los apostadores tienen la opción de incluir la llamada “quinta balota” o “número adicional”, una alternativa que puede aumentar las ganancias si se acierta junto con otras cifras del sorteo.
El sorteo del chance Caribeña Noche se realiza todos los días y su resultado oficial puede consultarse después de las 10:30 de la noche, una vez finalizada la transmisión correspondiente.
El chance Caribeña Noche ofrece diferentes modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden del resultado:
Este chance ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas:
El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, pero existen documentos obligatorios que siempre deben presentarse.
Documentos fundamentales para cualquier premio:
Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):