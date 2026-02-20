En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / El rol clave de Cristina Fernández en la campaña de Mauricio Cárdenas: "No es tan fácil"

El rol clave de Cristina Fernández en la campaña de Mauricio Cárdenas: "No es tan fácil"

Cristina Fernández, economista y esposa de Mauricio Cárdenas, se ha convertido en pieza clave de su campaña, aportando ideas, escribiendo propuestas y acompañándolo en el proceso político.

Publicidad

Publicidad

Publicidad