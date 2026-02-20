Superfinanciera condenó a fiduciario por fallas en proyecto de vivienda en Bello, Antioquia

La Superintendencia Financiera condenó a Acción Fiduciaria por fallas en proyecto de vivienda Madera Fresca en Bello, Antioquia. La entidad le ordenó devolverle a una familia más de 80 millones de pesos tras presuntas irregularidades

En un fallo de primera instancia conocido recientemente, la Superintendencia Financiera condenó a Acción Fiduciaria por presuntas graves irregularidades en el manejo de los recursos del proyecto de vivienda Madera Fresca, ubicado en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá. La decisión ordena devolver $85.605.000 a una familia afectada en un plazo máximo de 10 días.

El fallo señala que la fiduciaria permitió el uso indebido del dinero de los compradores, incluyendo el pago del lote y de intereses de un crédito constructor, sin autorización de los beneficiarios. Además, al parecer entregó recursos al constructor sin que se cumplieran las condiciones establecidas en el contrato y retuvo los dineros desde junio de 2019, cuando debía devolverlos.

La sentencia también cuestiona la estructura del proyecto. La promotora tenía un patrimonio de apenas $4.957.025, pese a estar vinculada a un plan inmobiliario de $100.000 millones y relacionada con el Grupo Acierto Inmobiliario. Según el proceso, incluso se habrían creado hasta 38 empresas con estructuras similares. Al respecto se refirió el abogado Jhon Jairo Morales Martínez, director Dumed Abogados & Consultores.



“Un proyecto de vivienda de interés social que deja un saldo de más de 500 familias afectadas. La condena se produce en la superintendencia financiera de Colombia en primera instancia y es de destacar que dicha condena es en contra de la fiduciaria como empresa individualmente considerada como sociedad fiduciaria por el incumplimiento grave en sus obligaciones legales y contractuales”, aseguró.

A febrero de 2026, la obra solo presenta un avance del 15%, aunque la mayoría de los recursos ya habían sido entregados al promotor, según indicó la firma de abogados, que considera que esta decisión judicial puede servir como precedente para más de 50 demandas similares en curso contra la fiduciaria por el mismo proyecto.

Por lo pronto, hay que decir que el fallo es de primera instancia y responsabiliza directamente a la fiduciaria por el manejo de los recursos de los compradores, por lo que hay expectativa por lo que ocurra en segunda instancia.