Accidente de tránsito en vía Bello - San Pedro dejó tres personas muertas

Los accidentes de tránsito siguen generando emergencias durante inicios de 2026 en vías de Antioquia.

El más reciente se registró sobre el mediodía de este 4 de febrero en la vía que comunica al corregimiento de San Félix en Bello con el municipio de San Pedro de los Milagros, en el Norte del departamento.

Según la información preliminar, se trató de un choque múltiple en el sector conocido como El Despiste y que involucró a dos motocicletas.

Como consecuencia del siniestro, dos personas fallecieron en el lugar, mientras que otra perdió la vida en el centro asistencial al cual fue remitida.



Entre las víctimas mortales se encuentra Valeria Berrio Bedoya, hija del concejal de San Pedro, Onorio De Jesús Berrío.

"Acompañamos con sincera solidaridad al concejal Onorio de Jesús Berrío y a su familia en este momento de profundo dolor", manifestó el Concejo Municipal a través de sus redes sociales.

Mientras que las autoridades viales investigan las causas de lo ocurrido, se confirmó que tras varios minutos de cierre en la zona, la vía fue reabierta y presta servicio en su totalidad.