Antonio Sanguino defiende decreto del mínimo: Mañanas Blu, viernes, 20 de febrero de 2026

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo , defendió el nuevo decreto del salario mínimo.

Juan Pablo Guanipa, líder opositor venezolano, se refirió de su libertad plena tras histórica amnistía.

Mónica Restrepo, demandante e hija de la paciente Blanca Uribe, explicó tutela a la nueva EPS por un procedimiento que no le han realizado a su madre.

Paula Bernal, directora de la IATA para Colombia, detalló la alerta del cambio en el sistema de los slots en el aeropuerto El Dorado.

Julián Sánchez, alcalde de Soacha, Cundinamarca, explicó el plan para proteger a los transportadores.

Claudia Calero, presidenta de Asocaña, habló de la crisis del etanol.

Escuche el programa completo aquí: