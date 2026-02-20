Encuentran dos carabinas escondidas en cajas con juguetes y ropa en el aeropuerto El Dorado

En el aeropuerto El Dorado, la Policía encontró e incautó dos armas de fuego tipo carabina que estaban escondidas en dos cajas con ropa y juguetes.

Según las autoridades, venían desde el municipio de Guaduas, Cundinamarca, con destino hacia la ciudad de Ibagué en el departamento del Tolima.

El paquete fue identificado al llegar a la terminal aerea en medio del proceso de verificación de contenido que se hace por medio del escaner. En video quedó registrado el momento en que un policía destapa las dos cajas y una de estas tenía varias chaquetas, y otra con varios juguetes que pretendían esconder las armas.

"La estación de Policía Aeropuerto, en actividades de registro y control en las bodegas de envíos nacionales, realizaron el hallazgo de dos armas de fuego tipo carabina. Usando los medios tecnológicos como el escáner y sus conocimientos detectaron estas armas en medio de una carga de juguetes y de ropa que tenían como destino final la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima”, señaló Carolina Ibagué, comandante de la estación de Policía Aeropuerto.



Entra tanto, después de la incautación de estas dos armas de fuego, comenzaron las investigaciones para establecer el destinatario del paquete, así mismo confirmar para qué iba a ser usada. De acuerdo con la Policia, en lo corrido del 2026, en medio de controles de reconocimiento y verificación de ha logrado incautar más de 158 armas de fuero en Bogotá.