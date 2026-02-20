En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Encuentran dos carabinas escondidas en cajas con juguetes y ropa en el aeropuerto El Dorado

Encuentran dos carabinas escondidas en cajas con juguetes y ropa en el aeropuerto El Dorado

La Policia encontró e incautó dos armas de fuego tipo Carabina que estaben escondidas en dos cajas con ropa y juguetes. Según las autoridades, el destino de las armas era hacia Ibagué, Tolima.

Publicidad

Publicidad

Publicidad