La triste razón por la que este pequeño mono no abandona a su ‘mamá’ de peluche

Un pequeño macaco japonés abandonado al nacer en el zoológico de Ichikawa no se separa de un peluche que adoptó como madre sustituta. El caso de Punch, de siete meses, ha conmovido a Japón y disparado las visitas al recinto, según información de EFE.

Punch nació en julio pasado en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, en la periferia de Tokio, pero fue rechazado por su madre. Desde entonces, el equipo del parque asumió su crianza y le entregó un peluche de orangután naranja que hoy se ha convertido en su inseparable apoyo emocional.

Punch fue criado por el personal del zoo tras ser rechazado por su madre Foto: AFP

Takashi Yasunaga, portavoz del centro, explicó a EFE que este comportamiento no es inusual en la especie. “Los bebés de macaco japonés se suelen agarrar a sus madres o a otros ejemplares para sentirse seguros”, detalló. En este caso, la inexperiencia de la madre y las altas temperaturas habrían influido en el rechazo.



¿Por qué el pequeño mono no suelta su peluche?

Tras intentar inicialmente con toallas para ofrecerle un punto de apoyo, los cuidadores comprobaron que Punch prefería aferrarse al peluche. Desde entonces, duerme abrazado a él y lo mantiene cerca cuando el entorno le resulta abrumador.



Aunque permanece junto a su “madre” de felpa, no está aislado del grupo de 56 macacos del zoológico. Camina, juega y come mientras avanza en su proceso de adaptación. Videos difundidos en redes sociales mostraron al primate intimidado tras su reintroducción a la manada en enero, imágenes que se volvieron virales.

El 5 de febrero, el zoológico presentó oficialmente a Punch en su cuenta de X. La publicación acumuló miles de mensajes de apoyo y un reciente tuit del recinto supera los cuatro millones de visualizaciones.

El impacto también se reflejó en la asistencia: 8.000 personas visitaron el zoológico el fin de semana pasado, el doble de lo habitual para esta temporada, según Yasunaga. Incluso en días laborables se registran filas inusuales.

Con casi dos kilos de peso, Punch continúa bajo cuidado del personal mientras mejora su interacción con la manada. “Punch está mejorando su interacción con la manada. Le acicalan, intenta molestar a los demás, le regañan. Aprende día a día a vivir como un mono dentro de la manada”, señalaron desde el zoológico en redes, bajo etiquetas como #AnimoPunch.