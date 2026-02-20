Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 20 de febrero de 2026

Publicidad
El Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Su cobertura nacional y la confianza que ha construido entre los jugadores lo han posicionado como una de las alternativas favoritas para quienes prueban su suerte diariamente.
El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 20 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
|Dorado Tarde
|19 febrero 2026
|8046 - 0
|Dorado Tarde
|18 febrero 2026
|2148 - 3
El Dorado Tarde ofrece varias opciones de apuesta que se adaptan a diferentes estrategias y presupuestos. El monto del premio depende del tipo de acierto y del valor apostado.
De acuerdo con el plan oficial, por cada peso apostado se puede ganar:
Desde el año 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, lo que amplió las posibilidades de ganar premios adicionales y aumentó el interés de los participantes.
El proceso de reclamación está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Según la empresa operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben cobrarse en puntos autorizados.
Para reclamar el premio, el ganador debe cumplir con estos requisitos:
Cumplir con estas condiciones permite que el pago se realice de manera ágil y confiable.