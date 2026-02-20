Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 20 de febrero de 2026

El Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Su cobertura nacional y la confianza que ha construido entre los jugadores lo han posicionado como una de las alternativas favoritas para quienes prueban su suerte diariamente.



Número ganador del Dorado Tarde hoy, viernes 20 de febrero de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 20 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Últimos sorteos de Dorado Tarde

Sorteo Fecha Resultado Dorado Tarde 19 febrero 2026 8046 - 0 Dorado Tarde 18 febrero 2026 2148 - 3 Dorado Tarde 17 febrero 2026 1606 - 5 Dorado Tarde 16 febrero 2026 0973 - 5 Dorado Tarde 14 febrero 2026 2071 - 9 Dorado Tarde 13 febrero 2026 2700 - 0 Dorado Tarde 12 febrero 2026 4181 - 5 Dorado Tarde 11 febrero 2026 5369 - 2 Dorado Tarde 10 febrero 2026 6084 - 4 Dorado Tarde 9 febrero 2026 3703 - 6

Modalidades de juego y plan de premios

El Dorado Tarde ofrece varias opciones de apuesta que se adaptan a diferentes estrategias y presupuestos. El monto del premio depende del tipo de acierto y del valor apostado.

De acuerdo con el plan oficial, por cada peso apostado se puede ganar:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Desde el año 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, lo que amplió las posibilidades de ganar premios adicionales y aumentó el interés de los participantes.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso de reclamación está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Según la empresa operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben cobrarse en puntos autorizados.

Para reclamar el premio, el ganador debe cumplir con estos requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado y en buen estado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones permite que el pago se realice de manera ágil y confiable.