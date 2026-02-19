Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 19 de febrero de 2026

El Dorado Tarde continúa siendo uno de los sorteos de chance más reconocidos y tradicionales en Colombia. Su amplia cobertura nacional y la confianza que ha construido entre los jugadores lo han convertido en una de las opciones preferidas por quienes participan diariamente en este tipo de juegos de azar.



Número ganador del Dorado Tarde hoy, jueves 19 de febrero de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este jueves 19 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Últimos sorteos de Dorado Tarde

Sorteo Fecha Resultado Dorado Tarde 18 febrero 2026 2148 - 3 Dorado Tarde 17 febrero 2026 1606 - 5 Dorado Tarde 16 febrero 2026 0973 - 5 Dorado Tarde 14 febrero 2026 2071 - 9 Dorado Tarde 13 febrero 2026 2700 - 0 Dorado Tarde 12 febrero 2026 4181 - 5 Dorado Tarde 11 febrero 2026 5369 - 2 Dorado Tarde 10 febrero 2026 6084 - 4 Dorado Tarde 9 febrero 2026 3703 - 6 Dorado Tarde 7 febrero 2026 9925 - 8

Modalidades de juego y plan de premios

El Dorado Tarde ofrece varias modalidades que permiten a cada jugador elegir la opción que mejor se adapte a su estrategia y presupuesto. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del tipo de apuesta realizada.

El plan oficial de pagos establece los siguientes premios por cada peso apostado:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una modificación que amplió las posibilidades de obtener premios adicionales y aumentó el atractivo para los participantes.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso para reclamar premios está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. De acuerdo con la empresa operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben reclamarse en puntos autorizados.

Para realizar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado y en buen estado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones permite que el pago se realice de forma ágil y confiable.



El Dorado Tarde se mantiene como uno de los chances más consultados del país, gracias a su transparencia, claridad en las reglas y variedad de premios. Cada resultado representa una nueva oportunidad para los jugadores que siguen este sorteo con la ilusión de acertar el número ganador.