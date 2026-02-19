Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 19 de febrero de 2026

Publicidad
El Dorado Tarde continúa siendo uno de los sorteos de chance más reconocidos y tradicionales en Colombia. Su amplia cobertura nacional y la confianza que ha construido entre los jugadores lo han convertido en una de las opciones preferidas por quienes participan diariamente en este tipo de juegos de azar.
El número ganador del chance Dorado Tarde de este jueves 19 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
|Dorado Tarde
|18 febrero 2026
|2148 - 3
El Dorado Tarde ofrece varias modalidades que permiten a cada jugador elegir la opción que mejor se adapte a su estrategia y presupuesto. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del tipo de apuesta realizada.
El plan oficial de pagos establece los siguientes premios por cada peso apostado:
Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una modificación que amplió las posibilidades de obtener premios adicionales y aumentó el atractivo para los participantes.
El proceso para reclamar premios está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. De acuerdo con la empresa operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben reclamarse en puntos autorizados.
Para realizar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:
Cumplir con estas condiciones permite que el pago se realice de forma ágil y confiable.
El Dorado Tarde se mantiene como uno de los chances más consultados del país, gracias a su transparencia, claridad en las reglas y variedad de premios. Cada resultado representa una nueva oportunidad para los jugadores que siguen este sorteo con la ilusión de acertar el número ganador.