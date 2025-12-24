¿De qué se trata el 'salario mínimo vital'? Mañanas Blu, miércoles, 24 de diciembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 24 de diciembre de 2025:



Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño , se refirió al nuevo ataque de las disidencias de las Farc contra la fuerza pública.

Diana Pava, directora del Instituto Nacional de Salud , se pronunció sobre la gripe H3N2.

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC , dio detalles sobre el 'salario mínimo vital' que anuncia el presidente Gustavo Petro.

Roy Barreras, precandidato presidencial , se pronunció acerca de la consulta de marzo del Pacto Amplio.

Juan Carlos Pinzón, candidato presidencial, habló sobre las consultas del próximo año.

