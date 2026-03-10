En vivo
José Manuel Restrepo
Aída Quilcué
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo

Pacífico  / Cuatro militares heridos tras atentado contra vehículo blindado en vía Panamericana

Cuatro militares heridos tras atentado contra vehículo blindado en vía Panamericana

En videos se puede evidenciar la magnitud del ataque contra el vehículo. De hecho, quedó un cráter en la carretera por la explosión.

Cuatro militares heridos tras atentado contra vehículo blindado en vía Panamericana: explosivos dejaron un cráter
Cuatro militares heridos tras atentado contra vehículo blindado en vía Panamericana
Foto: captura de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de mar, 2026

