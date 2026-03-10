Cuatro militares heridos tras atentado contra vehículo blindado en vía Panamericana

Cuatro soldados resultaron heridos, uno de ellos por aturdimiento, tras la activación de una carga explosiva en la vía Panamericana en el sur del país.

El hecho ocurrió en el sector conocido como El Estanquillo en el municipio de El Patía, Cauca, donde ilegales activaron la carga explosiva al paso de un vehículo blindado militar causando graves afectaciones.

En videos compartidos por habitantes y conductores de la zona, se ve cómo el vehículo quedó parcialmente destruido y enterrado producto de la magnitud de la explosión. Incluso en la carretera quedó un cráter luego de la detonación.

Video del atentado contra militares:



En esa zona delinque principalmente el frente Carlos Patiño de las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’.