CDT en Colombia: ¿la inversión más segura ante la incertidumbre electoral?

Colombia ya tiene un panorama político un poco más definido tras las consultas y votaciones al Congreso. Pese a la configuración de un Congreso plural, que sugiere estabilidad institucional, la incertidumbre natural de los años electorales y la volatilidad global, con el petróleo rondando los 120 dólares y caídas en bolsas internacionales, han volcado el interés ciudadano hacia activos de renta fija.

Rentabilidad de los CDT en 2026

Omar Casas, gerente de operaciones de MejorCDT, explica que en momentos de expectativa política, los colombianos priorizan reglas claras. "Desde el primer día se sabe exactamente cuánto se va a ganar y el dinero permanece en entidades vigiladas", afirma el analista. Actualmente, el mercado ofrece tasas superiores al 12 % E.A., cifra que supera ampliamente la inflación cercana al 5%, garantizando una rentabilidad real positiva.

Vale la pena abrir CDT en 2026 Freepik

Este producto financiero cuenta con el respaldo de Fogafín, que protege hasta 50 millones de pesos por depositante. Según Casas, la estabilidad del sistema financiero colombiano ha superado diversos ciclos políticos, manteniendo la seguridad de los ahorros independientemente del gobierno de turno.



Cómo abrir un CDT en línea de forma segura

La digitalización permite que los ciudadanos comparen y seleccionen las mejores tasas sin intermediarios físicos. A través de plataformas como MejorCDT, el proceso se realiza directamente con los bancos aliados, asegurando que el dinero no sea intermediado por terceros.

El experto advierte sobre el riesgo de postergar el ahorro: "Más del 76 % de los colombianos reconoce arrepentirse de no haber empezado a invertir antes". Ante un entorno internacional convulso y la transición política interna, asegurar una tasa fija se presenta como la estrategia más prudente para proteger el capital contra la devaluación y la inflación.