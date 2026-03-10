En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
José Manuel Restrepo
Aída Quilcué
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Finanzas personales  / CDT en Colombia: ¿la inversión más segura ante la incertidumbre electoral?

CDT en Colombia: ¿la inversión más segura ante la incertidumbre electoral?

Los CDT en Colombia se consolidan como la opción de inversión más segura y rentable para los ahorradores tras los recientes resultados de las elecciones legislativas.

CDT sigue siendo en Colombia una de las opciones más seguras para invertir
CDT sigue siendo en Colombia una de las opciones más seguras para invertir
Foto: Blu Radio y Pexels
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 10 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad