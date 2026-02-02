En vivo
Blu Radio  / Nación  / Comitiva de Petro en Washington apunta a mostrar resultados en lucha contra el narcotráfico

Comitiva de Petro en Washington apunta a mostrar resultados en lucha contra el narcotráfico

La agenda de Petro en Washington incluye una reunión preparatoria y el encuentro bilateral con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

