Comitiva de Petro en Washington apunta a mostrar resultados en lucha contra el narcotráfico

El presidente Gustavo Petro ya se encuentra en Washington, a donde llegó acompañado de una comitiva directamente relacionada con la agenda de seguridad, lucha contra el narcotráfico y sustitución de cultivos ilícitos, uno de los principales puntos de fricción entre el Gobierno colombiano y Estados Unidos.

En el avión presidencial viajaron el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio; el director encargado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), René Guarín; la directora del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda; y la viceministra encargada de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Marcela Tovar, funcionarios clave para la estrategia que el Gobierno busca presentar para mostrar avances en incautaciones, persecución a estructuras criminales y reemplazo de economías ilegales.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viaja este domingo a Washington para su crucial reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien lo recibirá el martes en la Casa Blanca con el objetivo de recomponer la relación bilateral deteriorada en el último año por ataques verbales mutuos. Foto: Presidencia de la República

La delegación la completan el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña; el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; el jefe de Despacho Presidencial, José Raúl Moreno; la directora del Dapre, Nohra Mondragón; y otros asesores del círculo cercano del mandatario. Como invitado especial también viajó Daniel Martín Kovalik, abogado estadounidense que lidera la firma contratada por la Presidencia para la defensa jurídica internacional del presidente tras su inclusión en la lista Clinton.

La agenda de Petro en Washington incluye una reunión preparatoria y el encuentro bilateral con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, además de citas con el secretario general de la OEA y con congresistas republicanos y demócratas.