En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Petro afirma que Trump tiene "cerebro senil" tras llamarlo "forajido del narcotráfico"

Petro afirma que Trump tiene "cerebro senil" tras llamarlo "forajido del narcotráfico"

Petro atribuyó sus roces con Trump a que no está de acuerdo con "la irracionalidad del capitalismo" que está "llevando a la humanidad, solo por codicia, a la extinción" por su afán de extraer cada vez más recursos naturales como el petróleo y el carbón.

Petro ante la orden de Trump: Operación militar sin aval de países es agresión a Latinoamérica
Petro ante la orden de Trump: Operación militar sin aval de países es agresión a Latinoamérica
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad