Cara a cara Petro-Trump en la Casa Blanca: ¿quiénes estarán presentes?

En la reunión bilateral de este martes en la Casa Blanca participarán el presidente Gustavo Petro, la canciller Rosa Villavicencio y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, además de un intérprete. El resto de la delegación, entre ellos el jefe de despacho, José Raúl Moreno; el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y el ministro de Defensa, permanecerá fuera del encuentro como equipo de apoyo. Tras la reunión, a las 4:00 de la tarde, se ofrecerá una rueda de prensa en la Embajada de Colombia en Washington.

Del otro lado, se espera que el presidente Donald Trump esté con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, quien ha tenido una tensa relación con el presidente Gustavo Petro, a quien llamó lunático y señaló de no estar bien. Después de esto, habrá una reunión privada e interna del Gobierno para hacer un balance del encuentro.

Esta reunión bilateral es clave para las relaciones entre Colombia y EE. UU., y así lo reconoció el embajador García-Peña, quien aseguró que, aunque hay incertidumbre, el hecho de que al mandatario le hayan dado las garantías para llegar hasta Washington es una buena señal. Mañana, a las 11:00, en la Casa Blanca se dará esta cita, para la cual están trabajando ambas delegaciones.

La canciller Rosa Villavicencio, por su parte, aseguró que el Gobierno buscará “relanzar” la relación con EE. UU. tras este encuentro del presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump. “Hemos realizado un proceso a nivel diplomático para desescalar y llegar a este punto tan positivo de máxima importancia para nuestro país”, dijo en rueda de prensa.

