Con 10.650 km de construcción, el metro de Bogotá alcanza el 72,23 % de ejecución

Son buenas las noticias para el Metro de Bogotá al finalizar el primer mes de 2026. Según lo confirmó el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, a corte del 31 de enero, la construcción del proyecto llegó al 72,13 %, con la construcción de 10.650 km de viaducto que literalmente atraviesa Bogotá. El anuncio lo dio el mandatario desde la avenida Caracas con calle 58, en donde el proyecto actualmente ocupa un gran porcentaje de construcción.

“Este es un proyecto que sigue avanzando con el ritmo que esperamos para cumplir la meta de tener, durante el primer semestre de 2026, las primeras pruebas de trenes en el viaducto”, aseguró el alcalde de Bogotá.

Segundo tren de la línea 1 del metro de Bogotá llegó a Colombia foto: suministrada

Por su parte, es de resaltar que actualmente en Colombia hay seis trenes que están diariamente en pruebas técnicas, que consisten en un corto recorrido dentro del patio taller, revisando aceleración, frenado y retroceso. Por lo cual, el alcalde Galán es optimista en que en muy poco tiempo puedan comenzar las pruebas de carga por los rieles de los viaductos ya construidos.

Desde la empresa Metro de Bogotá le confirman a Blu Radio que actualmente en el puerto de Cartagena está el sexto tren cargado en las camas bajas para iniciar el recorrido hacia Bogotá, que se espera llegue en los próximos siete días a la capital, directamente al patio taller. Así las cosas, para el mes de octubre se tiene pronosticada la llegada de 30 trenes que estarán en la cochera para las minuciosas revisiones y pruebas.