Gobierno nacional transferirá más de $80.000 millones adeudados del 2025 para el Metro de la 80

A cuentagotas el Gobierno nacional sigue girando los recursos que se aprobaron desde el gobierno de Iván Duque, para adelantar las obras del Metro de la 80 que se estipularon en $3,5 billones para su ejecución, gracias a la cofinanciación por parte de la Nación con una participación del 70 % y el municipio de Medellín con el 30 % restante.

Durante los últimos dos años, el gobierno del presidente Gustavo Petro sólo ha girado 568.000 millones de pesos, de los cerca de un billón que se tenía previsto en los cronogramas.

#Primicia Aunque aún no se ponen al día, Blu Radio confirmó que el Gobierno transferirá más de $80.000 millones como parte de pago para megaproyecto Metro de la 80 en Medellín. Los recursos, correspondientes al 2025, no son ni el 25% del valor que debió desembolsar la Nación pic.twitter.com/BjMmillJZp — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) January 29, 2026

Luego de una fuerte polémica el año pasado, el Ministerio de Hacienda hizo efectivo sus compromisos financieros y giró 423.000 millones de pesos, que correspondían a los recursos que se debían aportar en el año 2024.

Ahora, y luego de saber que durante todo el año anterior no hubo giros de la Nación para el megaproyecto, Blu Radio confirmó que luego de la última reunión de la Junta del Metro se decidió que ya se tiene dispuesto el desembolso de 85.000 millones de pesos de los 497.000 millones correspondientes al 2025.



El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, insistió que el Gobierno nacional debe hacer pagos oportunos debido a que con esos recursos que se girarán no son ni el 25 % de lo adeudado del año pasado.

"Las vigencias futuras que el Gobierno nacional tenía que transferirle al Metro no han sido oportunas y efectivamente pues a hoy siguen estando en deuda, lo que tenían que consignar en la fiducia para el año 2025, que eran 497.000 millones de pesos, pues a hoy ya incumplieron", manifestó el concejal de Creemos.

A pesar de la no llegada de la totalidad de los recursos, el Metro de Medellín ha insistido que eso no retrasa la construcción y entrada en operación en 2027 del Metro Ligero de la 80. Esta obra tendrá un trazado de 13 kilómetros y medio, entre las estaciones Caribe y Aguacatala de la Línea A del Metro e integración al Metroplús y a otros sistemas de transporte masivo.