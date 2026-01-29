En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Gobierno nacional transferirá más de $80.000 millones adeudados del 2025 para el Metro de la 80
Primicia

Gobierno nacional transferirá más de $80.000 millones adeudados del 2025 para el Metro de la 80

Los recursos, que llegarán pronto a la fiducia, no son ni el 25 % del valor total que debió desembolsar la Nación el año pasado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad