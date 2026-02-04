Servicios de Hospital Universitario del Valle, al borde del colapso por sobreocupación de pacientes

Aunque han pasado las semanas, la crisis del sistema de salud en el país sigue golpeando al departamento y al Hospital Universitario del Valle, que es el más grande del sur occidente por cuenta de la masiva llegada de pacientes a sus instalaciones, especialmente de EPS que mantienen deudas con las IPS, lo que ha llevado a que algunas instituciones se nieguen a prestar servicios a sus afiliados.

Ante este panorama, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, solicitó nuevamente al Gobierno nacional el pago de más de 6 billones de pesos que las EPS adeudan a la red de salud pública y privada, pago que permitirá descongestionar el HUV.

"Tenemos un problema muy grave, sobre todo en el hospital universitario, porque en las clínicas han cerrado muchos servicios a muchas EPS y el único hospital de tercero y cuarto nivel que está atendiendo en estos casos es el Hospital Universitario entonces pues eso sí que nos ha creado una sobreocupación en el hospital. Le deben seis billones de pesos a las clínicas y hospitales del Valle del Cauca, solamente el Hospital Universitario le deben 700.000 millones de pesos. Esperamos esos recursos para poder descongestionar los hospitales", dijo la mandataria.

Actualmente, el Hospital Universitario del Valle registra niveles de sobreocupación que superan el 110 % y que en días muy critico alcanza hasta el 200 %. El área de urgencias es la primera en colapsar, lo que obliga a habilitar camillas adicionales que, en algunas ocasiones, deben ser ubicadas en los pasillos del centro asistencial.



"Nosotros en urgencias tenemos 120 camillas, pero constantemente tenemos que abrir nuestra expansión y llegamos a casi 160, con la necesidad de tener que duplicar el personal, porque no podemos dejar la gente desatendida. Aquí, a este hospital, llegan entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde llegan alrededor de 20 ambulancias diarias con pacientes que vienen de toda la red hospitalaria, que no tienen cómo atenderlos y ahí es donde entonces empieza a aumentarse la demanda de servicios y el colapso en nuestro hospital", explicó Jhon Sandoval, jefe coordinador del servicio de urgencias del HUV.

Las áreas con mayor demanda en el Hospital Universitario del Valle, en este momento después del servicio de urgencias, son las que atienden enfermedades crónicas como la diabetes y el cáncer, así como el servicio de obstetricia, encargado de la atención a mujeres en embarazo, y los servicios relacionados con patologías cardiovasculares, pacientes que en su gran mayoría están afiliados a la Nueva EPS.