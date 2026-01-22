En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles de Ecuador
Rafael Tudares
Santa Fe, supercampeón
Salario congresistas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Contraloría reitera riesgo en sistema de salud: “Deuda a hospitales públicos sube a $16,28 billones”

Contraloría reitera riesgo en sistema de salud: “Deuda a hospitales públicos sube a $16,28 billones”

El órgano de control reiteró su advertencia a la Supersalud y amplió el llamado al Ministerio de Salud ante el grave deterioro del flujo de recursos, que afecta a la red pública hospitalaria en más de 600 municipios del país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad