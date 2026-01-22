Contraloría reitera riesgo en sistema de salud: “Deuda a hospitales públicos sube a $16,28 billones”

La Contraloría reiteró la advertencia que había emitido desde 2023 sobre el grave deterioro en el flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria y amplió su llamado de atención al Ministerio de Salud y Protección Social, al considerar que la crisis financiera del sistema no solo persiste, sino que se ha agravado de manera significativa.

De acuerdo con el más reciente análisis del ente de control, pese a que el giro directo de la Adres aumentó un 27.2 %, la deuda con los hospitales públicos creció de forma acelerada, al pasar de $12.5 billones en 2024 a $16.28 billones entre enero y septiembre de 2025, lo que representa un incremento cercano al 30 % en solo nueve meses.

“Persisten pagos parciales, tardíos o inexistentes por parte de las EPS, incluyendo las intervenidas, frente a servicios financiados con la UPC, lo que demuestra que las medidas adoptadas por la Supersalud han sido insuficientes e ineficaces, confirmando el riesgo de pérdida de recursos públicos previamente advertido”, alertó la entidad.

El informe también revela una distribución desigual de los recursos. En 2025, los prestadores privados recibieron el 67.7 % del giro directo, mientras que los hospitales públicos solo accedieron al 23.2 %, lo que profundiza la asfixia financiera de una red que presta servicios en más de 600 municipios, especialmente en zonas apartadas del país.



“En 2024, los hospitales públicos facturaron $18.8 billones, pero solo recibieron pagos por $15.7 billones, equivalente al 84 %. Entre enero y septiembre de 2025, la situación empeoró: se facturaron $16.3 billones, pero solo se pagaron $12. 6 billones, es decir, el 77 %”, indicó el órgano de control.

Por niveles de complejidad, la Contraloría alertó que la reducción en los pagos afecta a toda la red pública, con caídas significativas en los hospitales de nivel II y III, comprometiendo la sostenibilidad de servicios de mediana y alta complejidad.

El ente de control también expresó su preocupación por la situación de Nueva EPS, que no presenta estados financieros desde 2023, pese a los reiterados requerimientos. Según la Contraloría, existen recursos de presupuestos máximos disponibles que podrían ser girados a las IPS para aliviar la crisis, especialmente en los niveles de baja complejidad.

La Contraloría instó a la Supersalud y al Ministerio de Salud a adoptar medidas inmediatas, coordinadas y estructurales que garanticen un flujo oportuno de recursos y eviten un eventual colapso del sistema, que pondría en riesgo el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos.