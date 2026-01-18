En vivo
Blu Radio  / Nación  / Advierten grave déficit financiero y deterioro progresivo del sistema de salud en Colombia

Advierten grave déficit financiero y deterioro progresivo del sistema de salud en Colombia

El exministro de Salud, Augusto Galán, explicó que el sistema presenta un déficit patrimonial de $15,8 billones y pérdidas operacionales acumuladas que superan los 73 billones, lo que evidencia un deterioro progresivo.

