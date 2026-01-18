Advierten grave déficit financiero y deterioro progresivo del sistema de salud en Colombia

El sistema de salud en Colombia atraviesa una de sus coyunturas más complejas, marcada por un profundo desbalance financiero y por efectos visibles en la atención a los pacientes. Así lo advirtió el exministro de Salud y fundador del centro de pensamiento Así Vamos en Salud, Augusto Galán, durante una entrevista en Sala de Prensa Blu, en la que expuso cifras y reflexiones basadas en diagnósticos recientes del sector.

Galán explicó que el sistema presenta un déficit patrimonial de $15,8 billones y pérdidas operacionales acumuladas que superan los 73 billones, lo que evidencia un deterioro progresivo. “Las EPS son la puerta de entrada de la financiación del sistema de salud. Si a la EPS le está yendo mal financieramente, al sistema de salud le está yendo mal y eso es lo que estamos viendo”, afirmó.

Según el exministro, la raíz del problema está en la insuficiencia de recursos para financiar el actual plan de beneficios. “Por cada $100 que reciben, en promedio se están teniendo que gastar $108,6”, precisó, al explicar que ese desfase genera el hueco financiero que hoy afecta a hospitales, clínicas y pacientes.



Insuficiencia de recursos y efectos en la atención

Galán advirtió que, además de ser insuficientes, los recursos no están llegando de manera adecuada a los prestadores. Esto se traduce en retrasos en pagos, dificultades para cubrir nóminas y suspensión de servicios. “Es muy doloroso, porque el deterioro es lento y progresivo y se paga en vida, en sufrimiento y en enfermedad”, señaló, al referirse a los testimonios de directivos hospitalarios y usuarios.



Intervenciones a EPS y el caso de la Nueva EPS

Sobre la situación de la Nueva EPS, Galán fue enfático en que las intervenciones no han sido una solución. “Las intervenciones en materia de salud no han funcionado nunca y eso estaba advertido”, aseguró. A su juicio, concentrar la administración en una sola persona, sin controles, ha agravado los problemas: “Manejar $2,4 billones anuales con una sola persona que no tiene experiencia en aseguramiento es una visión errada”.



Aumento del gasto de bolsillo y llamado al diálogo

Otro de los efectos señalados es el incremento del gasto de bolsillo de los colombianos. Galán recordó que este indicador había bajado al 14 % del gasto total en salud, pero ahora “se está incrementando y se está aproximando más al 20 %”, lo que impacta con mayor fuerza a los sectores más vulnerables.

Pese al panorama, el exministro expresó un moderado optimismo y llamó a un cambio de rumbo. “Se requiere un liderazgo claro, compasivo, que respete la evidencia y promueva el diálogo”, concluyó, al insistir en que aún es posible corregir el rumbo del sistema de salud en Colombia.



