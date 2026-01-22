En vivo
Antioquia  / "Estamos tocando fondo": secretaría de salud de Medellín por la crisis del sistema de red pública

"Estamos tocando fondo": secretaría de salud de Medellín por la crisis del sistema de red pública

El distrito advierte que los más afectados son los pacientes de muy escasos recursos.

