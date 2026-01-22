"Estamos tocando fondo": secretaría de salud de Medellín por la crisis del sistema de red pública

En Medellín alertan que están tocando fondo en medio de la crisis de salud porque la red pública está llegando a sus límites de atención. Las autoridades hablan de ocupaciones históricas de urgencias en este 2026.

La red pública en Medellín está comprendida por 50 centros de atención de Metrosalud, el hospital general y hospital infantil concejo de Medellín. Atienden actualmente un promedio de 550 mil usuarios y en medio de la crisis financiera de la salud en el departamento y en el país, están trabajando al límite.

“Nosotros estamos haciendo unos grandes esfuerzos, y la verdad es que ni siquiera las metodologías más sofisticadas de prospectiva, pueden anticipar o prever qué va pasar con nuestro sistema de salud, pero es claro que estamos tocando fondo hace ya varios meses y que la situación no aguanta más, hay personas que están muriendo debido a todas estas condiciones que tiene las instituciones de salud en estos momentos y que no pueden garantizar las condiciones de atención en el Marco. La prueba del paciente ha sido siempre en nuestras instituciones”, afirmó Natalia López, secretaria de salud de la capital antioqueña.

Las personas atendidas por esta red son las más vulnerables de la ciudad: “Es la población más pobre y vulnerable de nuestra ciudad. Y aparte también atiende a la población pobre no asegurada a través de un convenio con la Secretaría de salud que incluye a la población migrante”, agregó la funcionaria.



Los usuarios agradecen el espacio, debido a que han dejado de ser atendidos en otros hospitales de alta complejidad. “No he tenido problemas. Acabo de pedir la cita. Me la dieron sin problema. Los remedios me lo han estado dando normal también mucho qué tal si no tuviéramos a Metrosalud muy bueno el servicio” dijo Wilmar Flores, usuario de Metrosalud.

La ocupación de los servicios de urgencia en la ciudad en este 2026 ha estado entre el 120 y 140 %, lo que empieza a dificultar la atención en la red pública, la cual ha necesitado en estos dos últimos años más de 400 mil millones de pesos para seguir en pie.