En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Niño completa 3 meses esperando autorización de Nueva EPS para que le retiren un clavo quirúrgico

Niño completa 3 meses esperando autorización de Nueva EPS para que le retiren un clavo quirúrgico

El menor sufrió un accidente mientras se encontraba en una actividad del colegio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad