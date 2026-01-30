Niño completa 3 meses esperando autorización de Nueva EPS para que le retiren un clavo quirúrgico

Un adolescente de 15 años enfrenta, junto a su madre, una reclamación ante Nueva EPS por la que llevan tres meses esperando respuesta.

Desde noviembre del año pasado están

solicitando autorización para el retiro de un clavo quirúrgico que le fue implantado para corregir una doble fractura, pero, según denuncian, les están negando el procedimiento.

Todo se deriva de una lesión que el menor sufrió en septiembre del año pasado, lo que le dejó una fractura de cúbito y radio en la mano derecha mientras se encontraba en su colegio. En su momento, debido a la naturaleza del accidente, el seguro estudiantil cubrió la atención médica, incluida la cirugía en la que fue necesario colocarle un clavo para estabilizar el hueso.

Sin embargo, la bolsa del recurso económico se agotó y quedó pendiente el procedimiento para retirar el clavo. Fue entonces cuando Katherine Pérez, la madre del menor, empezó un proceso de reclamación ante Nueva EPS para que estos se encargaran del retiro del implante, algo por lo que no tiene respuesta.



"Es un silencio administrativo el que he recibido de vuelta. Yo voy, pregunto qué sucede y nadie me contesta. Mientras tanto veo cómo se coloca el brazo de mi hijo. Ya va a cumplir cinco meses con eso en el brazo y en cualquier momento se le puede infectar. Incluso, ya se ve como si se estuviera malformando el brazo en esa zona", indicó la madre desesperada.

La Clínica Portoazul, que fue donde se le brindó toda la atención al menor, advierte que además el seguro no alcanzó a cubrir un recurso, el cual debe ser cancelado cuánto antes, ya sea por la familia del adolescente o por la EPS. Sin embargo, frente a esta solicitud la mujer asegura que tampoco tiene respuesta.

Mientras persiste la demora en esta atención, la salud del adolescente continúa deteriorándose.

