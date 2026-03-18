En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosivo en frontera con Ecuador
Zulma Guzmán
Millonarios
Venezuela, campeón de béisbol

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Analista: "Díaz-Canel es solo una imagen; poder en Cuba lo tienen Raúl Castro y los militares"

Analista: "Díaz-Canel es solo una imagen; poder en Cuba lo tienen Raúl Castro y los militares"

A pesar de las declaraciones que sugieren que "los días de Cuba están contados", Arcos advierte que no se esperan noticias espectaculares en el corto plazo debido a que la administración estadounidense prioriza actualmente el conflicto con Irán, un actor de mayor peso y poder que la isla caribeña.

Publicidad

Publicidad

Publicidad