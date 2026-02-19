Fallo judicial frena reportaje de Casa Macondo: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 19 de febrero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 19 de febrero de 2026:



La periodista Gigliola Valero habló de la denuncia por una nueva modalidad de estafa a través de WhatsApp.

Ana María Archila, jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales de Nueva York , se refirió de su nombramiento en este cargo por parte del alcalde Zohran Mamdani.

Luis Miguel Castilla, exministro de Finanzas de Perú , explicó porqué el país anda muy bien a pesar de la inestabilidad presidencial.

Ignacio Gómez, periodista y miembro del cómite de la Flip, habló del fallo judicial que censuró una investigación de Casa Macondo.

