Therians
Príncipe Andrés captura
Kevin Arley
Perú

Alarma en Cali por murciélagos volando de día: ¿hay riesgo de rabia? Esto respondió el Dagma

Alarma en Cali por murciélagos volando de día: ¿hay riesgo de rabia? Esto respondió el Dagma

La autoridad ambiental pidió no generar pánico y explicó que su actividad es natural. Eecordó que no deben ser manipulados.

El avistamiento de murciélagos volando en pleno día encendió las alarmas en varios sectores de Cali
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de feb, 2026

