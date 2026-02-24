En vivo
SuperServicios citó a generadoras hidroeléctricas para supervisar gestión operativa ante frente frío

SuperServicios citó a generadoras hidroeléctricas para supervisar gestión operativa ante frente frío

Según la entidad, se verificará la información reportada entre el 1 de enero de 2025 y la fecha actual de todas las empresas del sector.

