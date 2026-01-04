En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alcalde de Barbosa acusa a políticos de usar oposición a corraleja para hacer campaña

Alcalde de Barbosa acusa a políticos de usar oposición a corraleja para hacer campaña

Marco Cortés defendió la corraleja realizada el pasado 1 de enero, como parte de la tradición y acusó a congresistas y ambientalistas de buscar protagonismo político. La procuraduría realiza una investigación preliminar al mandatario

Alcalde de Barbosa, Marco Alirio Cortés.jpg
Imagen de la administración municipal. Alcalde de Barbosa, Marco Alirio Cortés
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de ene, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad