Petro y Trump cara a cara: las siete crisis que tensaron la relación de Colombia y EE. UU.

El encuentro anunciado entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega después de un año marcado por choques diplomáticos, señalamientos directos y decisiones que pusieron al límite la relación entre ambos países. Desde comienzos de 2025, los gobiernos han atravesado al menos siete crisis que explican la tensión con la que se espera el cara a cara en la Casa Blanca.

La primera estalló en la madrugada de enero de 2025. A las 3:41 a. m., Petro trinó desautorizando la entrada a Colombia de aviones estadounidenses con migrantes deportados. Según explicó después, reaccionó tras ver un video en el que los colombianos aparecían esposados. La respuesta de Trump fue inmediata: desde Truth Social anunció el cierre de la oficina de visas en Colombia, un arancel del 25 % a las exportaciones colombianas, la revocatoria de visas a altos funcionarios y la revisión de ayudas al país.

Tras contactos liderados por el entonces canciller Luis Gilberto Murillo, Daniel García Peña y Laura Sarabia, Colombia dio marcha atrás, aceptó recibir a los migrantes y anunció el envío de aeronaves de la Fuerza Aérea para recogerlos.

Meses después, en julio de 2025, Petro volvió a sacudir la relación al acusar a funcionarios del Gobierno de EE. UU. de hacer parte de un plan para sacarlo del poder, supuestamente liderado por su excanciller Álvaro Leyva. El señalamiento incluyó reuniones con congresistas republicanos. En respuesta, el secretario de Estado, Marco Rubio, llamó a consultas al encargado de negocios estadounidense en Colombia. Días después, ambos gobiernos retiraron a sus funcionarios.



La tercera crisis se produjo el 27 de septiembre de 2025, cuando Petro, desde Nueva York y en el marco de su defensa de Gaza, llamó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes del presidente Trump. El Departamento de Estado reaccionó con dureza y anunció la revocación de la visa del mandatario colombiano y de varios altos funcionarios de su Gobierno.

El choque volvió a escalar el 20 de octubre, cuando Trump aseguró públicamente que Petro era un “líder del narcotráfico” y sugirió cortar pagos y ayudas a Colombia. Petro respondió cuestionando bombardeos de EE. UU. en el Caribe y denunciando violaciones a la soberanía nacional. La Cancillería calificó las declaraciones como ofensivas y el embajador Daniel García Peña fue llamado a consultas.

Donald Trump y Gustavo Petro Foto: AFP

Publicidad

Pocos días después, el 24 de octubre, el Departamento del Tesoro incluyó a Petro, a su hijo Nicolás Petro, a su esposa Verónica Alcocer y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista OFAC. El argumento fue el aumento de la producción de cocaína durante su gobierno. Petro rechazó los señalamientos y negó cualquier vínculo con el narcotráfico.

La tensión no cedió. En noviembre de 2025 se conoció un fotomontaje tomado en el Despacho Oval que mostraba a Petro y a Nicolás Maduro con overoles naranjas de presos en EE. UU. Colombia presentó una nota de protesta y el presidente calificó el hecho como un irrespeto al país.

La crisis más delicada llegó el 3 de enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro y los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela. Petro reaccionó con trinos, comunicados y la convocatoria de consejos de seguridad; pidió reuniones urgentes de la OEA y la ONU y ordenó medidas preventivas en la frontera. Trump respondió sugiriendo una posible operación en Colombia y volvió a lanzar ataques personales contra el mandatario colombiano.

Publicidad

Tras días de tensión, el 7 de enero se concretó una llamada entre Petro y Trump, facilitada por el senador republicano Rand Paul. Después del contacto, el tono del presidente colombiano cambió y Trump extendió una invitación formal a la Casa Blanca. La reunión quedó programada para el 3 de febrero.