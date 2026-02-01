Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, domingo 1 de febrero de 2026

El Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y representativos de Colombia, con un fuerte arraigo en Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa y a la identidad regional, convirtiéndolo en un sorteo confiable y muy popular entre miles de apostadores.



Resultado del Paisita Día hoy

El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 1 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Paisita Día

Sorteo Fecha Resultado Paisita Día 31 enero 2026 4377 - 6 Paisita Día 30 enero 2026 0797 - 1 Paisita Día 29 enero 2026 8828 - 8 Paisita Día 28 enero 2026 6048 - 3 Paisita Día 27 enero 2026 3833 - 6 Paisita Día 26 enero 2026 6470 - 6 Paisita Día 25 enero 2026 2982 - 7 Paisita Día 24 enero 2026 7137 - 1 Paisita Día 23 enero 2026 0226 - 8

¿A qué hora juega Paisita Día?

El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Estos horarios permiten a los jugadores organizar sus apuestas y consultar los resultados sin inconvenientes.



¿Cómo se juega el Paisita Día?

El Paisita Día ofrece varias modalidades, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que aparezcan:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite que cada jugador seleccione la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y expectativas de premio.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:



Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), se aplican requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días). En estos casos, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Gracias a su trayectoria, horarios definidos y múltiples modalidades de juego, el Paisita Día sigue siendo una de las opciones preferidas por quienes consultan los resultados del chance en Antioquia y en todo Colombia.