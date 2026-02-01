Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, domingo 1 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y representativos de Colombia, con un fuerte arraigo en Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa y a la identidad regional, convirtiéndolo en un sorteo confiable y muy popular entre miles de apostadores.
El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 1 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
|Paisita Día
|31 enero 2026
|4377 - 6
|Paisita Día
|30 enero 2026
|0797 - 1
|Paisita Día
|29 enero 2026
|8828 - 8
|Paisita Día
|28 enero 2026
|6048 - 3
|Paisita Día
|27 enero 2026
|3833 - 6
El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, en los siguientes horarios:
Estos horarios permiten a los jugadores organizar sus apuestas y consultar los resultados sin inconvenientes.
El Paisita Día ofrece varias modalidades, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que aparezcan:
Esta variedad permite que cada jugador seleccione la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y expectativas de premio.
Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:
Dependiendo del valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), se aplican requisitos adicionales:
Gracias a su trayectoria, horarios definidos y múltiples modalidades de juego, el Paisita Día sigue siendo una de las opciones preferidas por quienes consultan los resultados del chance en Antioquia y en todo Colombia.