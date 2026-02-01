Nueva herramienta le soluciona este problema a empresarios: así puede vender más fácil en internet

Para muchos pequeños empresarios y emprendedores, la publicidad digital todavía se percibe como un gasto inevitable y, en ocasiones, frustrante. Pagar pautas en redes sociales sin entender bien cómo funcionan, ni qué se espera vender, puede terminar afectando tanto el tiempo como el presupuesto disponible.

Sin embargo, una herramienta basada en inteligencia artificial estaría cambiando el panorama y mostrando que ahora es posible vender por internet sin tanto enredo, con estrategias simples, rápidas y accesibles.



Vender por internet sin depender de la publicidad tradicional

En Colombia, como en otros mercados de la región, uno de los grandes retos del emprendimiento es la falta de estrategias y formación en marketing digital. De hecho, muchos negocios creen que con subir un post o activar una campaña es suficiente para generar ventas.

Teniendo en cuenta esto, el enfoque explica por qué la publicidad termina viéndose como plata perdida y no como una inversión pensada para generar ingresos.

De esa necesidad nace SaleADS.ai, una plataforma creada por Juan, Jamiliton, Marco y Gustavo, que busca cambiar la lógica tradicional de la pauta digital. La herramienta permite crear anuncios para redes sociales en menos de un minuto, automatizando procesos que antes requerían agencias, equipos especializados y largas horas de trabajo.



Publicidad accesible y automatizada para pequeños negocios

De acuerdo con sus creadores, SaleADS.ai analiza el negocio, el objetivo comercial y el público antes de generar los anuncios, algo que muchos pequeños empresarios no suelen hacer por falta de tiempo o conocimiento. La propuesta apunta a que la publicidad accesible no sea sinónimo de baja calidad, sino de eficiencia.

Entre los beneficios que destacan los desarrolladores están:



Reducción significativa del tiempo de creación de anuncios.

Menor dependencia de conocimientos técnicos en marketing.

Optimización automática de campañas.

Uso más eficiente del presupuesto publicitario.

La idea, explican, es que la publicidad deje de ser reactiva y empiece a responder a objetivos claros de negocio.



Más de 12.000 emprendedores ya usan la herramienta

El impacto ha sido evidente. En sus primeros 30 días, SaleADS.ai alcanzó más de 12.000 emprendedores activos, una cifra que refleja la necesidad de soluciones pensadas para negocios pequeños, con presupuestos ajustados y urgencia por resultados medibles. Este crecimiento se da en un momento en el que la automatización y la inteligencia artificial ya no son exclusivas de las grandes empresas.