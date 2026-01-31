Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 31 de enero de 2026

El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y representativos de Colombia, con un fuerte arraigo en Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa y a la identidad regional, lo que lo ha convertido en un sorteo cercano, confiable y muy popular entre miles de apostadores.

Resultado del Paisita Día hoy

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 31 de enero de 2026 es el 4377 - 6 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador: 4377

Dos últimas cifras: 77

Tres últimas cifras: 377

La quinta: 6

¿A qué hora juega Paisita Día?

El sorteo del chance Paisita Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Estos horarios permiten a los jugadores organizar sus apuestas y consultar los resultados sin inconvenientes.

¿Cómo se juega el chance Paisita Día?

Este juego ofrece diferentes modalidades, cuyos premios dependen del número de cifras acertadas y del orden en que aparezcan:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite que cada jugador elija la opción que mejor se ajuste a su presupuesto y expectativas de premio.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

Para reclamar un premio, es necesario presentar:



Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

De acuerdo con el valor del premio en UVT, se aplican estos requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En estos casos, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Gracias a su trayectoria, horarios definidos y múltiples modalidades, el chance Paisita Día sigue siendo una de las opciones preferidas por quienes consultan a diario los resultados del chance en Antioquia y en todo Colombia.