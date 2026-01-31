Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 31 de enero de 2026

Publicidad
El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y representativos de Colombia, con un fuerte arraigo en Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa y a la identidad regional, lo que lo ha convertido en un sorteo cercano, confiable y muy popular entre miles de apostadores.
El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 31 de enero de 2026 es el 4377 - 6 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
El sorteo del chance Paisita Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, en los siguientes horarios:
Estos horarios permiten a los jugadores organizar sus apuestas y consultar los resultados sin inconvenientes.
Este juego ofrece diferentes modalidades, cuyos premios dependen del número de cifras acertadas y del orden en que aparezcan:
Esta variedad permite que cada jugador elija la opción que mejor se ajuste a su presupuesto y expectativas de premio.
Para reclamar un premio, es necesario presentar:
De acuerdo con el valor del premio en UVT, se aplican estos requisitos adicionales:
Gracias a su trayectoria, horarios definidos y múltiples modalidades, el chance Paisita Día sigue siendo una de las opciones preferidas por quienes consultan a diario los resultados del chance en Antioquia y en todo Colombia.