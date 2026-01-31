¿Estadía de lujo? Las particulares exigencias del Inter de Miami para la visita de Messi a Medellín

El Inter de Miami ya está en Medellín con Lionel Messi como principal atractivo para enfrentar a Atlético Nacional en un amistoso poco habitual, que se disputará este sábado a las 5:00 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot y que servirá como ensayo para ambos equipos de cara al primer semestre de 2026. Mientras el club estadounidense continúa su preparación, el conjunto verdolaga ya compite en torneos oficiales.

Atlético Nacional X: @nacionaloficial

El duelo marcará el segundo compromiso de pretemporada para el equipo dirigido por Javier Mascherano, vigente campeón de la MLS, que llega a Colombia luego de caer 3 - 0 frente a Alianza Lima en su más reciente presentación en Perú.

Además de Messi, se prevé que el Inter de Miami cuente desde el inicio con varias de sus figuras, entre ellas el argentino Rodrigo De Paul, ex Atlético de Madrid; el mediocampista venezolano Telasco Segovia, con pasado en el Sampdoria; y el delantero uruguayo Luis Suárez, uno de los referentes ofensivos del plantel.



Peticiones del Inter de Miami en su llegada a Medellín

Desde la organización del viaje se estableció una logística enfocada en el descanso y la adaptación física del plantel, teniendo en cuenta el calendario de pretemporada y el inicio cercano de la MLS.

Entre las solicitudes realizadas se encuentra la asignación de un espacio exclusivo para Messi en el hotel donde se hospedará la delegación, ubicado en el exclusivo sector de El Poblado. La suite, de amplias dimensiones, fue pensada para ofrecer privacidad y un entorno adecuado luego de los desplazamientos internacionales.



Lionel Messi juega en el Inter Miami de la MLS Foto: AFP

Asimismo, el club pidió contar con equipamiento especializado para la recuperación de los jugadores, como cámaras hiperbáricas, con el fin de facilitar la aclimatación a la altura de Medellín, situada a más de 1.400 metros sobre el nivel del mar. Este aspecto fue considerado clave para minimizar el desgaste físico.

Otro de los puntos incluidos en la planificación fue el manejo de la temperatura en las habitaciones, la cual se ajustó a parámetros cercanos a los habituales del equipo, buscando mantener rutinas similares a las que el plantel desarrolla en Miami.

Atlético Nacional. Foto: @nacionaloficial en X.

Publicidad

El central uruguayo Maximiliano Falcón aseguró que el equipo tratará de aprovechar este encuentro para enfocarse en lo que les pueda servir para la temporada 2026.

"Tenemos unos partidos más de pretemporada por delante y este tenemos que aprovecharlo al máximo como equipo para intentar buscar nuestra identidad de juego, que nos viene pidiendo el entrenador y poco a poco en los entrenamientos lo hemos ido logrando. Así que al principio nos cuesta un poco, pero vamos por buen camino", expresó el exjugador de Colo Colo en una conferencia de prensa.



¿Qué le espera a los dos equipos?

Tras el partido del sábado, el Inter Miami culminará su pretemporada en Ecuador con dos amistosos, uno contra el Barcelona de Guayaquil el 7 de febrero y otro contra el Independiente del Valle el 13 del segundo mes del año, para debutar el 21 en la MLS como visitante ante Los Ángeles FC.

David Ospina con Atlético Nacional vs. Messi con Inter Miami Fotos: AFP

Por su parte, Atlético Nacional, quien debutó hace dos semanas en la liga colombiana con una victoria 4 - 0 sobre el Boyacá Chicó, no ha vuelto a jugar desde entonces, pues su partido de la semana pasada ante Jaguares fue aplazado por los conciertos de Bad Bunny en Medellín y el encuentro de esta semana ante Junior fue pospuesto por el amistoso ante el Inter Miami.

Publicidad

Sin embargo, el equipo se encuentra enfocado en la Liga BetPlay, donde disputará los compromisos de febrero ante América de Cali, Santa Fe, Fortaleza, Deportivo Cali y Alianza Fútbol Club.