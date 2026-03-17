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Blu Radio  / Mundo  / Nayib Bukele logra cambiar la constitución y ahora será permitida la cadena perpetua en El Salvador

Nayib Bukele logra cambiar la constitución y ahora será permitida la cadena perpetua en El Salvador

Tras su aprobación, que se dio sin estudio ni debate previo, el Congreso debe ratificar la reforma, en otra sesión plenaria, para que entre en vigencia.

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